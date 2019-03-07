Aydın'da Yetiştiricilere Eğitim Verildi

Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB), Çiftlik Danışma Merkezi tarafından 4.sü düzenlenen 'Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Eğitimi'nde yetiştiriciler bilinçlendirildi. Kuşadası'nda bir otelde gerçekleştirilen eğitimde konuşan ADSYB Başkanı Mehmet Sedat Güngör, birlik üyelerinin desteklemelerden en üst oranda faydalanması için bir çok projeye imza attıklarını belirterek sadece 2018 yılının ilk ilk 3 ayında ADSYB üyesi yetiştiricilere 13 milyon 605 bin 576 lira destek almalarına aracılık ettiklerini söyledi.

ADSYB üyesi 150 yetiştiricinin katıldığı eğitim toplantısına konuşmacı olarak Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Akın, Hollanda Damızlık Birliği (CRV) Bölge ve Satış Müdürü Tom Van Der Meulen, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İsmet Türkmen ve TKDK uzmanları katıldı.

ADSYB Başkanı Mehmet Sedat Güngör'ün açılış konuşması ile başlayan programda yetiştiricilere akademisyenler ve uzmanlar tarafından, 'sığırlarda ayak ve tırnak bakımı, süt sığırcılığı ve modern metotlar, sığırlarda sınıflandırma, süt analizi değerlendirmesi, sütçülükte son gelişmeler ve kriz döneminde işletme yönetimi gibi konularda eğitim verildi.

"Aydınlı yetiştiriciye 2018'in ilk 4 ayında 13 milyon 605 bin 576 TL'lik destek"

Programın açılışında Birlik faaliyetleri ve projelerine değinen ADYSB başkanı Mehmet Sedat Güngör, her zaman üyelerin yanlarında olduklarını ve sürekli projeler hazırladıklarını belirterek "2018 yılının Nisan sonuna kadarki olan ilk döneminde buzağı desteği kapsamında Birlik üyesi yetiştiricilerimize ait 27 bin 553 adet buzağının, 10 milyon 169 bin 376 TL miktarında destekleme almasına ve süt analizi yaptıran 647 yetiştiricimizin de 3 milyon 436 bin 200 TL süt analizi desteği almasında aracılık ettik. Ayrıca üyelerimizin hayvancılık desteklemelerinden en üst oranda faydalanmaları için onlara danışmanlık hizmeti verdik. Yetiştiricilerimiz için projeler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Eğitim programı kapsamında Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İbrahim Akın tarafından yetiştiricilere 'Sığırlarda Ayak ve Tırnak Bakımı' eğitimi verildi. Akın, sığırlardaki topallık problemlerinin işletmelere önemli oranda ekonomik kayıplara yol açtığını ve bunu önleme yollarının olduğunu söyledi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) uzmanları Esma Altınöz, Mesut Dur ve Gülşen Sarıca Esmebaşı tarafından IPARD destekleri hakkında bilgiler verildi.

Hollanda Damızlık Birliği (CRV) Bölge ve Satış Müdürü Tom Van Der Meulen tarafından Holanda'daki Süt Sığırcılığı ve Modern Metotlar ve Sığırlarda Sınıflandırma konularında bilgiler verildi. Meulen konuşmasında başarılarının sırrını ise "140 yıllık başarılarımızın sırrı Birlik olmak, kayıt tutmak ve verilere dayalı hayvancılık yapmak" sözleri ile özetledi.

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İsmet Türkmen Süt Analizi Değerlendirmesi, Sütçülükte Son Gelişmeler ve Kriz Döneminde İşletme Yönetimi konularında önemli bilgiler verdi.

Değerlendirme toplantısında yetiştiriciler sektöre dair sorularının cevaplarını en yetkili ağızlardan aldılar. - AYDIN

Kaynak: İHA