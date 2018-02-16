Aydın'da 'Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam' Semineri Yapıldı

Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeline yönelik 'Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam' semineri gerçekleştirildi.

Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ' Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programı' çerçevesinde 2010 yılında 'Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu'nun kurulmasına ve yılda iki kez İl Hıfzısıhha Kurulu bünyesinde paydaş kurumlarla toplantıların yapılmasına karar verilmiştir. İl Müdürlüğümüzün talebi üzerine Aydın Halk Sağlığı Müdürlüğünce 'Masa Başı Egzersizleri Uygulamaya Teşvik Edilmesi' ile 'Boy Kilo Ölçümünün Yapılıp Farkındalık Oluşturulması' amacıyla İl Müdürlüğümüzdeki personellere seminer verilmeye başlanmıştır. Obezite ile mücadele, yeterli ve dengeli beslenme, hareketli yaşam, masa başı egzersizleri, tuz tüketimi, diyabet gibi konulara seminerlerde yer verilmiştir. Personellerin boy kilo ölçümü yapılarak beden kütle indeksi hesaplanıp diyetisyen tarafından değerlendirilmiştir. İl Müdürlüğümüzde çalışan tüm personele belli periyotlarla seminer verilerek farkındalık oluşturulmuştur" denildi. - AYDIN