Aydın'da yetenek taraması başlıyor

AYDIN (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme altyapı projesi ile Aydın'da da geleceğin şampiyon sporcuları, gizli yeteneklere sahip öğrenciler tespit edilmeye başlanıyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesindeki uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen programda, ilkokul 3. sınıf 13 bin 669, 4. sınıf 14 bin 481 ve 5. sınıftaki 13 bin 369 toplamda 41 bin 519 öğrencinin test ve ölçümleri yapılacak. Öğrencilere boy, kilo ölçümü, kulaç uzunluğu testi, esneklik testi, sıçrama testi, geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti testi, 20 metre sürat testi ve çeviklik testi yapılırken, tarama sonucunda yetenekli çocuklar spora yönlendirilecek.

Aydın'da çocuk ve gençleri sporla tanıştırmak, sporu geniş kitlelere yaymak, spor kültürü yerleştirmek, sporu sevdirmek, merkez ve ilçede bulunan okullarda ki gizli yetenekli çocukları tespit etmek, onları spor branşlarına yönlendirerek üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amaçlanıyor. Ocak ayında başlatılacak ve Haziran ayına kadar devam edecek projeyle adım adım Aydın'ın, Türkiye'nin güçlü spor altyapısı sağlam temeller üzerinde oluşturulmaya devam edilecek. Bilimsel yöntemler kullanılarak yapılan ölçümler sonucunda spora yatkınlığı belirlenen öğrenciler, temel hareket becerileri eğitimini almak için sıkı bir çalışma programına tabii olacaklar. Bu eğitimlerin ardından öğrencileri spor branşlarına yönlendirilerek, takip edilecekler.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, proje kapsamında Aydın'da eğitim gören tüm öğrencilere ulaşmak istediklerini belirterek, "Hayata geçirilen protokol ile erken yaşta, genç yeteneklerin keşfedilmesi ve sporla iç içe bir hayat sürdürülmesi amaçlıyoruz. Öğrencilerimizin, sporun hayatının ayrılmaz bir parçası ve sporu seven bir birey olmasını sağlamak en büyük amaçlarımızdan biridir. Ülkemizin spor altyapısını güçlendirecek projelerden olan Yetenek Taraması sayesinde öğrencilerimiz kişisel gelişimlerinde de büyük bir ivme kazanacak. Öğrencilerimize hem akademik hem de sosyal ve duygusal beceriler açısından katkısı olan son derece önemli bu projeye öğretmenlerimizin ve velilerimizin desteğini bekliyoruz. Sporcuların yetenek taramasından geçerek, doğru yönlendirilmesiyle uluslararası düzeyde başarılı sporcular çıkarılması hedefliyoruz. Projenin hazırlanmasında ve uygulamasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN