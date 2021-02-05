Aydın'da yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Aydın'da yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkardı

05.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:01
Aydın'da yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkardı

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Aydın'ın Didim ilçesinde yerli ve yabancı turistler deniz keyfi yaşadı.

Hava sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Aydın'ın Didim ilçesinde yerli ve yabancı turistler deniz keyfi yaşadı.

Dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda hava sıcaklıklarının artmasıyla yoğunluk oluştu. Bazı turistler denize girerken, bazıları plajda güneşlenmeyi tercih etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahilde bulunanları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları konusunda uyardı.

Şehir dışından gelen Beşir Can Keskin, AA muhabirine, Didim'de bugün havanın ve denizin çok güzel olduğunu söyledi.

Keskin, "Kötü hava şartlarından sonra bu hava bize çok iyi geldi. Doğu illerinde yaşayan akrabalarım var. Onlar kardan ve ulaşımdan şikayetçiydi. Az önce kendilerine fotoğraf ve video attım. Kıskandıklarını söylediler. Bu da Türkiye'nin güzelliği." ifadelerini kullandı.

Mustafa Birkan ise kış aylarında denize girmeyi sevdiğini, böylesi bir havayı bulmanın kendileri için şans olduğunu dile getirdi.

Musa Şener de "Deniz dışarıdan daha sıcak. Denize girdikten sonra çıkasınız gelmiyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ömer Çelik Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Halsey Ali Sunal Özcan Deniz Demet Akalın
Spor Ali Koç Ömer Ali Gökhan Gönül Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Rusya Terör Almanya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da yerli ve yabancı turistler denizin keyfini çıkardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 15:08:44. #1.14#
title