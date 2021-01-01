Son dakika haberleri! Yeni evli polis çift, 2021'e birlikte nöbet tutarak girdi
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Son dakika haberleri! Yeni evli polis çift, 2021'e birlikte nöbet tutarak girdi

01.01.2021 04:19 | Son Güncelleme: 01.01.2021 04:54

Son dakika haber: -Polis memurları Selahattin ve Burcu Elçin çiftinin nöbet esnasındaki detay görüntüleri -Burcu Elçin ve Selahattin Elçin'in açıklamalarıAydın'da yeni evli polis çift, 2021'e birlikte nöbet tutarak girdi AYDIN(AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde görevli 4 aylık evli polis çift, yeni yıla birlikte...

-Polis memurları Selahattin ve Burcu Elçin çiftinin nöbet esnasındaki detay görüntüleri

-Burcu Elçin ve Selahattin Elçin'in açıklamaları

Aydın'da yeni evli polis çift, 2021'e birlikte nöbet tutarak girdi

AYDIN(AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde görevli 4 aylık evli polis çift, yeni yıla birlikte nöbet tutarak girdi.

6 Ağustos'ta dünya evine giren Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Selahattin ve Burcu Elçin çifti, birlikte nöbet tuttu. Yeni yılda kısıtlamayı ihlal eden araçları tek tek durdurarak denetledi.

Selahattin Elçin, "Yılbaşını çalışarak girmekten gururluyuz ve mutluyuz. Tüm milletimizin ve vatandaşlarımızın yeni yılını kutlarız." dedi.

Son dakika haberleri! Yeni evli polis çift, 2021'e birlikte nöbet tutarak girdi
Son dakika haberleri! Yeni evli polis çift, 2021'e birlikte nöbet tutarak girdi
Son dakika haberleri! Yeni evli polis çift, 2021'e birlikte nöbet tutarak girdi
Son dakika haberleri! Yeni evli polis çift, 2021'e birlikte nöbet tutarak girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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