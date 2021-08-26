Aydın'da yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlık çalışmaları değerlendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlık çalışmaları değerlendirildi

Aydın'da yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlık çalışmaları değerlendirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ilçe milli eğitim müdürleri ile online toplantı düzenleyerek yeni eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmalarını değerlendirdi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ilçe milli eğitim müdürleri ile online toplantı düzenleyerek yeni eğitim öğretim yılı hazırlık çalışmalarını değerlendirdi.

Okulların açılacağı 6 Eylül için geri sayım başlarken, tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'daki okullarda da hummalı çalışmalar sürüyor. Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş başkanlığında ilçe milli eğitim müdürlerinin online olarak katıldığı 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı hazırlık çalışmalarını değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda yeni eğitim-öğretim yılında yapılacak çalışmaların planlanması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. - AYDIN

Aydın'da yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlık çalışmaları değerlendirildi
Aydın'da yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlık çalışmaları değerlendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlama programında konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kutlama programında konuştu: (2)
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini kucaklayan, bağrına basan büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni...
Acımasız adam, herkesin gözü önünde genç kadını feci şekilde dövdü
Acımasız adam, herkesin gözü önünde genç kadını feci şekilde dövdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Burak Özçivit Seren Serengil
Spor Marcao Erol Bulut Sadık Çiftpınar Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Aydın'da yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlık çalışmaları değerlendirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 14:35:42. #1.16#

title