Aydın'da yem karma makinesine sıkışarak ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi
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Aydın'da yem karma makinesine sıkışarak ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sıkıştığı yem karma makinesinde hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

06.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:50
Aydın'da yem karma makinesine sıkışarak ölen çocuğun cenazesi toprağa verildi

'ın ilçesinde sıkıştığı yem karma makinesinde hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Esenköy Mahallesi'nde dün, yem karma makinesine sıkışarak yaşamını yitiren ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Oktay için mahalle mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Çocuğun babası İbrahim ve annesi Dilek Tunca gözyaşı döktü.

Kılınan namazın ardından Tunca'nın naaşı mahalle mezarlığında defnedildi.

Olay

Nazilli ilçesinde dün, Oktay Tunca kendilerine ait çiftlikte yem karma makinesine montunu kaptırmış, ardından makine içinde sıkışarak hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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