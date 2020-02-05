Aydın'da yem karma makinesine montunu kaptıran çocuk öldü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yem karma makinesinde sıkışan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yem karma makinesinde sıkışan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Esenköy Mahallesi'nde oturan Oktay Tunca, yem karma makinesinin yanında oynadığı esnada montunu makineye kaptırdı.
Çocuğun çığlıklarını duyan yakınları makinenin yanına geldi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde makinede sıkışan çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.