Aydın'da yem karma makinesine montunu kaptıran çocuk öldü
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Aydın'da yem karma makinesine montunu kaptıran çocuk öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yem karma makinesinde sıkışan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

05.02.2020 22:20 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:20
Aydın'da yem karma makinesine montunu kaptıran çocuk öldü

'ın ilçesinde yem karma makinesinde sıkışan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi'nde oturan Oktay Tunca, yem karma makinesinin yanında oynadığı esnada montunu makineye kaptırdı.

Çocuğun çığlıklarını duyan yakınları makinenin yanına geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde makinede sıkışan çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA
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