AYDIN'DA YAZITLI ODA MEZAR BULUNDU: İLK KEZ BÖYLESİNE RASTLANDI
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AYDIN'DA YAZITLI ODA MEZAR BULUNDU: İLK KEZ BÖYLESİNE RASTLANDI

AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde Alinda Antik Kenti çevresinde araştırma yapan Yüzey Araştırma ekibi içerisinde yazıt olan oda mezar buldu.

AYDIN'DA YAZITLI ODA MEZAR BULUNDU: İLK KEZ BÖYLESİNE RASTLANDI
19.08.2020 12:16 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:43

AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde Alinda Antik Kenti çevresinde araştırma yapan Yüzey Araştırma ekibi içerisinde yazıt olan oda mezar buldu. İlk kez böyle yazıtlı oda mezar bulunması heyecan yarattı.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan, il genelinde 23 antik kent ve ören yeri bulunan Aydın'da, yeni bir keşif daha yapıldı. Karpuzlu ilçesinde bulunan ve Karya dönemine ait Alinda Antik Kenti'nde gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmalarında yeni bir oda mezar keşfedildi. Kentin nekropol alanı dışında kalan bir bölgede bulunan mezar, arkeologları heyecanlandı. Oda mezarın, bölgede içerisindeki yazıt bulunan ilk mezar olma özelliğiyle büyük önem taşıyor. M.Ö. 4'üncü yüzyıllarda kullanılmaya başlanılan oda mezarların M.S. 2'nci yüzyıllara kadar kullanıldığı tahmin ediliyor. Tesadüfen bulunan oda mezarın içerisinde 5 adet gömü yeri tespit edildi. İçinde 'Thyion oğlu Karatesidemosun' ismi yazılırken, mezarın önce tek kişilik daha sonra ise aile mezarı olarak kullanıldığı tespit edildi. Mezarın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra bilim dünyasına kazandırılması amaçlanıyor. Mezarın 2 odalı ve 2 metre 80 santimetre yükseklikte olduğu görüldü. İçerisinde ise 1 kandil ile Roma dönemine ait 2 sikke bulundu.

'BÖLGEDE MEZAR BEKLENTİMİZ YOKTU'

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, "Alinda Antik Kenti bölgesinde keşif araştırması çalışmalarına devam ediliyor. Bölgede Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Çekilmez Yüzey Araştırmanın başkanlığını yürütüyor. Temmuz ayında bölgede bir keşif gerçekleşti. Şu an bulunduğumuz bölge antik kentin nekropol alanı değil. Bu bölgede bir mezar beklentimiz yoktu. Ancak burada keşfettiğimiz bir mezar var. 2 odalı geniş bir alanda ve 2 metre 80 santim yüksekliğinde bir mezardır. Bu mezar bizleri çok heyecanlandırdı. Buranın bir nekropol alanı olduğuyla ilgili bize çok önemli bir ipucu verdi. Hızlı bir şekilde burayı kurtarma çalışmalarına başladık. Gerekli yazışmaları ise Bakanlığımız ile yürütüyoruz. Bölgede hem kamulaştırma hem de kurtarma kazısı adına ilerleyen süreçte müze turizmi açısından ve müzemizi besleyecek önemli eserlere ulaşmanın umudunu taşıyoruz. Adnan Menderes Üniversitesi'nin bu projeyi yürütmesi bizi ayrıca sevindiriyor" dedi.

KEŞİF ARAŞTIRMASI YAPARKEN TESADÜFEN BULUNDU

Alinda Antik Kenti Arkeolojik Yüzey Araştırmaları Başkanı Arkeolog Doç. Dr. Murat Çekilmez, "Alinda Antik Kenti arkeolojik yüzey araştırmalara başladık. 6 Temmuz ila 14 Ağustos tarihleri arasında arkeolojik yüzey araştırmalarını tamamladık. Bu çalışmaları yaparken Alinda Antik Kenti'nde özellikle nekropol dediğimiz alanda çalışmaları yürüttük. Alinda Antik Kenti çok büyük bir kent yaklaşık 115 hektarlık bir alanı kapsıyor. Anadolu'nun en büyük kentlerinden bir tanesidir. Burada yüzey araştırması yaptığımız sırada nekropol alanı yanı mezarlık alanı dışında çok beklemediğimiz bir alanda bir oda mezar keşfettik. Oda mezarın içerisine girdiğimizde Alinda Antik Kenti'nde ilk defa bir mezar içerisinde yazıta rastladık. Ölen kişinin babasının adı yazılıydı. Bu mezarın bir an önce temizlenmesi ve kurtarılması gerektiğini anladık. Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından bulunan mezarda temizlik çalışmalarına başlandı. Yapılan temizlik çalışmalarında müze envanterine geçebilecek eserlere rastlandı. Mimari açıdan da mezarın çok önemli bir mezar olduğunu anladık. Bu alan SİT alanı dışında olduğu için bu mezarın bir an önce tescillenmesi ve buranın bir SİT alanı haline getirilmesi için Müze Müdürlüğü tarafından da çalışma başlatıldı" diye konuştu.

İLK KEZ BÖYLESİNE RASTLANDI

İlk kez böylesi görüldü diyen Doç. DR. Çekilmez, "Aydın'da antik kentlerde bu tip oda mezarlar var. Ancak hem mezarın mimarisi, işçiliği ve içerisinde bir yazıt bulunması bizim için çok önemli. Bildiğimiz oda mezarlar ancak Aydın'da bulunan oda mezarlardan farkı daha önceki dönemlere ait olduğunu göstermesi ve içerisinde yazıt olması. Alinda Antik Kenti'ne böyle bir mezar bulunması, burada ileride yapılacak olan çalışmalarda aslında arkeolojik eserler konusunda bize bir takım bilgiler verileceğini gösteriyor. Bu nedenle şanslıyız" dedi.

Kaynak: DHA

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