Aydın'da yatırım danışmanlığı bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi aranıyor
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Aydın'da yatırım danışmanlığı bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi aranıyor

Aydın'da yatırım danışmanlığı bahanesiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi aranıyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yatırım danışmanlığı bahanesiyle çevresindekilerden para toplayarak kayıplara karıştığı iddia edilen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yatırım danışmanlığı bahanesiyle çevresindekilerden para toplayarak kayıplara karıştığı iddia edilen kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre ilçede yaşayan iki kişi, kendisini yatırım uzmanı olarak tanıtan A.Y'ye para verdiklerini, bu kişiye ulaşamadıklarını, dolandırıldıklarını savunarak şikayette bulundu.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında A.Y'nin evine operasyon düzenledi.

Evinde bulunamayan kişinin bulunması için yürütülen çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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