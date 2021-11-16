AYDIN'DA YAŞAYAN MUŞLULARDAN BAŞKAN ÇERÇİOĞLU'NA ZİYARET

Aydin Ili Muslular Dernegi Yönetim Kurulu Baskani Orhan Asik ve yönetim kurulu üyeleri Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Asik, basarili çalismalarinda dolayi Baskan Çerçioglu'nu tebrik etti. Aydin'da Türkiye'nin her kösesinden vatandaslarla bir arada olma kültürünü üst seviyede yasadiklarini ifade eden Baskan Çerçioglu ise nazik ziyaretlerinden dolayi Baskan Asik'a ve yönetim kuruluna tesekkür etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet