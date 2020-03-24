Aydın'da yasaklara uymayan yaşlılara ceza uygulanmaya başlandı
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İçişleri Bakanlığı, Aydın, 3. Sayfa

Aydın'da yasaklara uymayan yaşlılara ceza uygulanmaya başlandı

AYDIN (İHA) – Aydın'da, ülke genelinde Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş üstü kişilere idari para cezası uygulanmaya başlandı.

24.03.2020 14:56 | Son Güncelleme: 24.03.2020 14:56
Aydın'da yasaklara uymayan yaşlılara ceza uygulanmaya başlandı

AYDIN (İHA) – Aydın'da, ülke genelinde Korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş üstü kişilere idari para cezası uygulanmaya başlandı.

Korona virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle, yurt genelinde 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olan hastaların sokağa çıkmaları sınırlandırılmıştı.

Korona virüs salgını nedeniyle 21 Mart 2020 tarihinde başlayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkma yasağı genelgesine istinaden Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların virüs riskinden korunması için denetimler aralıksız sürüyor. Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan denetimlerde, bahse konu yaş grubunda bulunan 6 vatandaşa, polis tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince idari para cezası tatbik edilmek üzere tutanak tanzim edildi.

Alınan tüm etkin tedbirlere rağmen, yurt genelinde olduğu gibi Aydın'da da yaşlı ve hastaların kendileri için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istemek yerine, sokağa çıkmaya çalışanların olduğu gözlendi. Aydın'da da denetim çalışmalarına devam eden güvenlik güçleri, yaşlı ve kronik hastalardan kendi ve çevresindekilerin sağlıkları için alınan tedbirlere uymasını talep etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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