Aydın'da yasağı duyan fırın ve marketlere koştu Aydın'da yasağı duyan fırın ve marketlere koştuİÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Aydın'da da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti.

Aydın'da yasağı duyan fırın ve marketlere koştu

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Aydın'da da vatandaşlar market ve fırınlara akın etti. Ortaya çıkan manzaralar virüsün yayılmasına davetiye çıkardı.

Aydın'da yasağı duyan fırın ve marketlere koştu. Uzun kuyruklar oluştu. Fırınlar ekmek yetiştirmekte zorlandı. Polis ekipleri ise zaman zaman vatandaşları sosyal mesafeye dikkat etmeleri için uyarıda bulundu. Ekmeği alan eve geriye döndü. Alamayan kişiler ise dakikalarca bekledi.

'HERKESE YETECEK KADAR EKMEK VAR'

Fırın işletme müdürü Ersen Günece, 'Son iki saat kala sokağa çıkma yasağı açıklandığı için insanlarda panik yarattı. Ama bizim fırınlarımız yarın da açık. Yarından sonra da açık kapanma gibi bir durum yok. hiç kimse merak etmesin kesinlikle ekmeğimiz bitmiyor. Herkese yetecek kadar ekmek var." dedi.

Kaynak: DHA