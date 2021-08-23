Aydın'da yaralı saz delicesi tedavi altına alındı
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Aydın'da yaralı saz delicesi tedavi altına alındı

Aydın'da yaralı saz delicesi tedavi altına alındı
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma tarafından bulunan yaralı saz delicesi, tedavi altına alındı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma tarafından bulunan yaralı saz delicesi, tedavi altına alındı.

Yöre Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kenarında yaralı bir saz delicesi buldu.

Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edilen kuş, vücudunda saçma izleri tespit edildi.

Saz delicesinin, tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.

Aydın'da yaralı saz delicesi tedavi altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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