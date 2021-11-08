Aydın'da yapımı devam eden göletlerde incelemelerde bulunuldu

AYDIN (İHA) - Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü yetkilileri Aydın'da yapımı devam eden bazı göletlerde incelemelerde bulundu.

DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, Bölge Müdür Yardımcısı İnan Gündüz ve ilgili şube müdürlerinden oluşan heyet, Yenipazar Katrancı ve Karacaören Göleti ile Aşağı Yakacık HİS Göleti'nde incelemelerde bulundu. Yenipazar Katrancı Göleti'ndeki incelemelşerin ardından, yine Yenipazar ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde yapım çalışmaları devam eden Karacaören Göleti'nde incelemelerde bulunuldu. Göletin tamamlanmasıyla birlikte 210 dekar mümbit tarım arazisinin suya kavuşacağı bildirildi. Nazilli Aşağıyakacık Hayvan İçmesuyu Göleti ile tarımsal yatırımların yanı sıra hayvan yetiştiriciliği de arttırılarak kırsal kalkınmaya destek sağlanacağı aktarıldı. - AYDIN