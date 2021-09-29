Aydın'da yankesicilik olayına karıştığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı - Haberler
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Aydın'da yankesicilik olayına karıştığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da yankesicilik olayına karıştığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşanan 2 ayrı yankesicilik olayıyla ilgili aynı aileden 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşanan 2 ayrı yankesicilik olayıyla ilgili aynı aileden 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Zafer mahallesindeki pazar yerinde iki ayrı yankesicilik yaşanması üzerine çalışma başlattı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinden geldiği belirlenen aynı aileden 4'ü kadın 1'i erkek şüpheli ekiplerce ilçeye dönüş için hazırlığı yaparken yakalandı.

Gözaltına alınan H.U, D.U, N.U, L.U. ve N.U'nun işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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