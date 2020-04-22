Aydın'da yangında ölen 2 ve 4 yaşlarındaki kız kardeşlerin cenazeleri toprağa verildi
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Kartal, Aydın, Çine, Güncel, Haber

Aydın'da yangında ölen 2 ve 4 yaşlarındaki kız kardeşlerin cenazeleri toprağa verildi

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan yangında yaşamını yitiren 2 ve 4 yaşlarındaki kız kardeşlerin cenazeleri defnedildi.

22.04.2020 21:16 | Son Güncelleme: 22.04.2020 22:10
Aydın'da yangında ölen 2 ve 4 yaşlarındaki kız kardeşlerin cenazeleri toprağa verildi

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan yangında yaşamını yitiren 2 ve 4 yaşlarındaki kız kardeşlerin cenazeleri defnedildi.

Cuma Mahallesi'ndeki kulübede çıkan yangında hayatını kaybeden Nazlı Kartal (4) ve Irmak Kartal'ın (2) cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından helallik alınması için babaevine getirildi.

Baba Ahmet Kartal evlatlarının tabutu başında gözyaşı döktü, sinir krizi geçiren anne Ayşe Kartal'ı ise komşuları sakinleştirdi.

Kardeşlerin cenazeleri, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi.

Olay

Çine'de yaşayan Ahmet Kartal (37) ve eşi Ayşe Kartal (26), dün kendilerine ait Cuma Mahallesi'ndeki tarlaya çalışmaya gitmiş, çocukları Nazlı ve Irmak Kartal'ı buradaki tek gözlü kulübeye bırakmıştı.

Bir süre sonra kulübede çıkan yangında 2 kız kardeş hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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