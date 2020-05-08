Aydın'da yangın söndürme tüpüne uyuşturucu saklayan kişi tutuklandı
08.05.2020 16:52 | Son Güncelleme: 08.05.2020 16:58
Aydın'da otomobilindeki yangın söndürme tüpünün içine uyuşturucu madde saklayan kişi tutuklandı.
Aydın'da otomobilindeki yangın söndürme tüpünün içine uyuşturucu madde saklayan kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Aydın-İzmir kara yolu otoyol kavşağında bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada narkotik köpeği "Mişa", bagajdaki yangın tüpüne tepki verdi.
Taşlama makinesiyle kesilen tüpün içerisinden yarım kilo metamfetamin çıktı.
Gözaltına alınan araç sürücüsü S.A.N, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: AA