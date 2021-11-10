Aydın'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Turanlar Mahallesi'nde Mustafa Yetkin'e ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin güçlükle söndürdüğü yangın sonrası evde hasar oluştu.

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