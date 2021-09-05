Aydın'da yangın! 5 Eylül Aydın Söke'de yangın mı çıktı? Söke yangın mı çıktı? Aydın Söke nerede, haritadaki yeri neresi? Yangın söndürüldü mü?

Son dakika gelen haberlere göre Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Çıkan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı. Peki, Aydın'da yangın! 5 Eylül Pazar Aydın Söke'de yangın mı çıktı? Söke yangın mı çıktı? Aydın Söke nerede, haritadaki yeri neresi? Yangın söndürüldü mü? İşte detaylar...

Söke'nin Doğanbey Mahallesi yakınlarında saat 17.15 sıralarında meydana gelen yangında, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Aydın'da yangın! 5 Eylül Aydın Söke'de yangın mı çıktı? Söke yangın mı çıktı? Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

5 EYLÜL PAZAR AYDIN SÖKE'DE YANGIN MI ÇIKTI?

Aydın'ın Söke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale başlatıldı.

Söke'nin Doğanbey Mahallesi yakınlarında saat 17.15 sıralarında meydana gelen yangında, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile 4 helikopter sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler karadan çalışmalara başlarken helikopterler de sortileri ile alevlere havadan müdahale ediyor.

SÖKE NEREDE?

Söke, Ege Bölgesi'nde Aydın ilinin batısında yer alan Ege Denizi'ne kıyısı olan bir ilçe. 1064 km²'lik yüzölçümü bakımından ilin en büyük, nüfus bakımından ise Efeler ve Nazilli'den sonra 3. büyük ilçesidir.

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