Aydın'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
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Aydın'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

23.12.2020 20:37 | Son Güncelleme: 23.12.2020 20:40
Aydın'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hareket halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde hareket halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

K.E'nin kullandığı 09 KZ 402 plakalı otomobilin motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı.

Durumu fark eden araç sürücüsü, itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun

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