Aydın'da yanan ev kullanılamaz hale geldi
03.12.2020 03:03 | Son Güncelleme: 03.12.2020 03:06
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Yeşil Mahalle'de bulunan Bekir Çuvak'a ait evdeki sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Yanan evde yalnız yaşadığı öğrenilen Çuvak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun