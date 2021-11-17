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Aydın'da yanan araç kül oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Aydın'da yanan araç kül oldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen araç yangınında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen araç yangınında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 55 EL 040 plakalı araç henüz bilinmeyen bir neden ile yanmaya başladı. Araçtan çıkan alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yanan araca müdahale eden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangını söndürürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Aydın'da yanan araç kül oldu

Aydın'da yanan araç kül oldu

Aydın'da yanan araç kül oldu

Aydın'da yanan araç kül oldu

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