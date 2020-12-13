Aydın'da yamaçta 2 gün boyunca mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
13.12.2020 22:51 | Son Güncelleme: 13.12.2020 22:54
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yamaçta mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yamaçta mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İsabeyli Mahallesi Yamaçevler mevkisinde bulunan bir yamaçta 2 gün boyunca mahsur kalan köpeği gören Uygar Karadayı, durumu Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Hayvanseverler Derneğine bildirdi.
Yağmurdan ve soğuk havadan korunmak için kendine oyuk yaparak bekleyen köpeği, itfaiye ekibi halat yardımıyla yamaçtan inerek mahsur kaldığı bölgeden kurtardı.
Köpek, Nazilli Hayvanseverler Derneğine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Cintosun