Aydın'da yaklaşık 300 kiloluk yaban domuzu avlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde avcılar, diş uzunluğu 35 santimetre olan yaklaşık 300 kiloluk yaban domuzu avladı.

Beyerli Mahallesinde çiftçilerin mahsullerine yaban domuzlarının zarar vermesi üzerine durum bölgedeki avcılara bildirildi.

Beyerli dağında ava çıkan 10 kişilik ekip, av köpeklerinin de yardımıyla bir domuzu vurdu.

Domuzun yanına giden avcılar, hayvanın büyüklüğü karşısında şaşırdı.

AA muhabirine açıklama yapan avcılardan Zafer Sarıoğlu, domuzun dişlerinin 35 santimetre kilosunun ise yaklaşık 300 kilo olduğunu söyledi.

Sarıoğlu, daha önce çok domuz avladıklarını fakat bu hayvanın bu zamana kadar avladıkları en büyük domuz olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA