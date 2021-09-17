Aydın'da yakalanan kablo hırsızlığı şüphelisi, tutuklandı - Haberler
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Aydın'da yakalanan kablo hırsızlığı şüphelisi, tutuklandı

AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel
Aydın'da yakalanan kablo hırsızlığı şüphelisi, tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçedeki 5 farklı noktadaki haber leşme ve enerji kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin T.İ. olduğunu belirledi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri
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