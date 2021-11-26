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Aydın'da yağışlar devam edecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aydın'da yağışlar devam edecek

Aydın'ın bugün öğlen saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın bugün öğlen saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Aydın'da bugün öğlen saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisini göstermesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, bugün, yarın ve Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışlı, Pazartesi ve Salı günü ise sağanak yağışlı havanın etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Yağışların zaman zaman kuvvetli olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşın, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıldı.

(Onur Durmuş-İHA)

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