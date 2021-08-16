Aydın'da elektrik kontağından çıkan yangın büyümeden söndürüldü
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Aydın'da elektrik kontağından çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'da elektrik kontağından çıkan yangın büyümeden söndürüldü Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan ev yangınına yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı apartman dairesinde yangın çıktı.

Aydın'da elektrik kontağından çıkan yangın büyümeden söndürüldü

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan ev yangınına yabancı uyruklu vatandaşların kaldığı apartman dairesinde yangın çıktı.

Yangın, Adnan Menderes Mahallesi 505 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4'üncü katında saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir ailenin kaldığı apartman dairesinde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Evde bulunan kadın ve çocuklar vatandaşlar tarafından dışarıya çıkartıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'da elektrik kontağından çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Aydın'da elektrik kontağından çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Aydın'da elektrik kontağından çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Aydın'da elektrik kontağından çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Aydın'da elektrik kontağından çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Aydın'da elektrik kontağından çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Aydın'da elektrik kontağından çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Aydın'da elektrik kontağından çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Aydın'da elektrik kontağından çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Aydın'da elektrik kontağından çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Aydın'da elektrik kontağından çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Aydın'da elektrik kontağından çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Uçkaç

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