Aydın'da yaban hayvanları unutulmadı... Yemleme çalışmaları böyle görüntülendi - Haberler
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Aydın'da yaban hayvanları unutulmadı... Yemleme çalışmaları böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı, Onur Durmuş - Yerel
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Aydın'da yaban hayvanları unutulmadı.

AYDIN (İHA) - Aydın'da yaban hayvanları unutulmadı... Yemleme çalışmaları böyle görüntülendi

AYDIN - Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından zorlu kış şartları dolayısıyla yaban hayvanlarını yemleme çalışması drone ile görüntülendi.

Aydın'da zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için yemleme çalışmaları devam ediyor. Ekipler bir yandan doğayı korumaya çalışırken, bir yandan da yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanlarının doğal popülasyonu içinde hayatlarını devam ettirmelerine yardımcı oluyor. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü 2022 yılında Aydın il genelinde yaban hayvanları için 550 kilogram pazar artığı, 2 bin 950 kilogram besi yemi takviyesi yaptı.

Yemleme çalışmalarının kış boyunca periyodik dönemlerle devam edeceği öğrenildi.

Aydın'da yaban hayvanları unutulmadı... Yemleme çalışmaları böyle görüntülendi

Aydın'da yaban hayvanları unutulmadı... Yemleme çalışmaları böyle görüntülendi

Aydın'da yaban hayvanları unutulmadı... Yemleme çalışmaları böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Onur Durmuş - Yerel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Drone, Aydın, Yerel, Güncel, Haber

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