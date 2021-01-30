Aydın'da yaban hayvanları için doğaya yaklaşık 1 ton yem bırakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aydın'da yaban hayvanları için doğaya yaklaşık 1 ton yem bırakıldı

30.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:08
Aydın'da yaban hayvanları için doğaya yaklaşık 1 ton yem bırakıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yaklaşık 1 ton yem bırakıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yaklaşık 1 ton yem bırakıldı.

Milli parkta görevli ekipler, yılkı atları, yaban sığırları ve alageyikler için farklı noktalara yonca ve saman bıraktı.

Milli Park Müdürü Koray Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ulaşımının güç olduğu, ziyaretçiye kapalı alanlardaki hayvanların beslenmeye özen gösterdiklerini söyledi.

Bölgede 300'den fazla yılkı atı, yaklaşık 100 yaban sığırı ve 70 alageyik bulunduğuna dikkati çeken Aşık, "Özellikle yoğun kar yağışları sonrası yemleme yapıyoruz. Yaklaşık 1 ton yem bıraktık. Bu çalışmamızı insan ulaşımının olmadığı, yoldan uzak alanlarda yapmaya dikkat ediyoruz. Yaban hayvanlarının doğal yaşam ortamlarına minimum düzeyde müdahale etmeye de önem veriyoruz." dedi.

Milli Park içinde, ziyarete kapalı bulunan yaklaşık 16 bin hektarlık alanın yaban hayvanlarının özgürce yaşayabilecekleri bir sığınak konumunda olduğunu belirten Aşık, park içindeki memeli hayvanları 48 fotokapanla takip ettiklerini, verilerle envanter ve planlama çalışması yaptıklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Ziya Selçuk Selçuk Özdağ Enis Berberoğlu
Magazin Özcan Deniz Demet Akalın Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Mesut Özil Gökhan Gönül Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ankara İstifa Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da yaban hayvanları için doğaya yaklaşık 1 ton yem bırakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 13:15:32. #1.15#
title