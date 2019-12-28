Aydın'da vinç tarafından ayağı ezilen 2 işçi yaralandı
Söke ilçesinde bir fabrika inşaatında ayakları vinç tarafından ezilen 2 işçi yaralandı.
Söke ilçesinde bir fabrika inşaatında ayakları vinç tarafından ezilen 2 işçi yaralandı.
Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrika inşaatında malzeme sevkinde kullanılan vincin operatörü manevra yaptığı sırada 2 işçinin ayağının üstünden geçti.
Kaza yerine gelen ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.