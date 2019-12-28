Aydın'da vinç tarafından ayağı ezilen 2 işçi yaralandı
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Aydın'da vinç tarafından ayağı ezilen 2 işçi yaralandı

Söke ilçesinde bir fabrika inşaatında ayakları vinç tarafından ezilen 2 işçi yaralandı.

28.12.2019 09:06 | Son Güncelleme: 28.12.2019 09:06
Aydın'da vinç tarafından ayağı ezilen 2 işçi yaralandı

ilçesinde bir fabrika inşaatında ayakları vinç tarafından ezilen 2 işçi yaralandı.

Söke 'nde bulunan fabrika inşaatında malzeme sevkinde kullanılan vincin operatörü manevra yaptığı sırada 2 işçinin ayağının üstünden geçti.

Kaza yerine gelen ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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