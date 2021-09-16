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Aydın'da vaka sayısı düşüşe geçti

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Aydın'da vaka sayısı düşüşe geçti

Pandemide en güvenli kentlerden arasında yer alan Aydın'da bu hafta vaka sayılarında yüzde 2,5 oranında bir düşüş yaşanırken, illere göre haftalık vaka sayısı tablosunda ise bu hafta da en az artış yaşanan il oldu.

Pandemide en güvenli kentlerden arasında yer alan Aydın'da bu hafta vaka sayılarında yüzde 2,5 oranında bir düşüş yaşanırken, illere göre haftalık vaka sayısı tablosunda ise bu hafta da en az artış yaşanan il oldu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Normalleşme sürecinin ardından Aydın'da sıkı tedbirler alınmaya devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre haftalık koronavirüs vaka sayıları tablosunda il genelinde bu hafta düşüş yaşandı. Vaka sayısı en düşük iller arasında yer alan Aydın'da geçtiğimiz hafta yüzde 5 oranında artış göstererek yüz binde 39,59 olan vaka sayısı bu hafta yüzde 2,5 oranında düşüş yaşayarak yüz binde 38,60 olarak gerçekleşti. İllere göre haftalık vaka sayısı tablosuna bakıldığında ise Aydın, bu hafta da en az vaka görülen il olarak birinci sırada yer aldı.

"Günlük vaka sayısı 61 oldu"

Aydın Valiliği ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerin yanı sıra vatandaşların aşıya erişebilirliği konusunda da örnek çalışmalar yapılmaya devam ederken, Aydın hem pozitif vakalarda hem de aşılanma yüzdelerinde en iyi iller arasında yer almaya devam ediyor. Haftalık vaka sayılarının açıklanmaya başlandığı ilk günlerden bu yana il genelinde alınan tedbirler etkisini göstermiş, günlük vaka sayısı 10'a kadar düşmüştü fakat ülke genelindeki normalleşme sürecinin ardından yaşanan artışlar Aydın'ı da etkiledi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablo kapsamında yapılan hesaplamalara göre 4-10 Eylül tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama 61 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 431'e ulaştı. Geçtiğimiz hafta ortalama 63 olan günlük vaka sayısı ise bu hafta 61'e düştü.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "4-10 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde Bir Haftalık Toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" dedi.

(Uğur Eser-İHA)

Aydın'da vaka sayısı düşüşe geçti

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