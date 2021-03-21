Aydın'da vaka sayısı artmaya devam ediyor
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Aydın'da vaka sayısı artmaya devam ediyor

21.03.2021 10:36 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:44
Aydın'da vaka sayısı artmaya devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13-19 Mart tarihleri arasında illerde her 100 bin kişide görülen vaka sayısı haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 13-19 Mart tarihleri arasında illerde her 100 bin kişide görülen vaka sayısı haritasını paylaştı. Haritada Aydın ilindeki vaka sayısında artış gözlenirken geçtiğimiz hafta 58,71 olan oran bu hafta 69,07'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Korona virüs vaka sayılarını açıkladı. 100 bin nüfusa göre vaka sayısı İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu. Aydın'da vaka sayısı 69,07'ye yükseldi. Haftalık vaka sayısı açıklanmaya başlanılmasından bu yana vaka sayıları Aydın'da, 8-14 Şubat arasında 35,21, 15-21 Şubat arasında 37,71, 20-26 Şubat arasında 42,24, 27 Şubat-5 Mart arasında 49,42 ve 6-12 Mart arasında 58,71 olarak görülmüştü. Aydın'da her geçen hafta artan ve son olarak 69,07 olarak açıklanan vaka sayılarındaki vatandaşlar arasında endişe oluşturdu. Bakan Koca, "Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz" dedi. - AYDIN

Aydın'da vaka sayısı artmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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