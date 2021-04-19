Aydın'da vaka artış hızında düşüş yaşandı

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında Aydın genelinde alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Aydın genelinde salgının yayılma hızında düşüş yaşandığı gözlemlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 35 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan korona virüs hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Aydın genelinde alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı, illere göre haftalık korona virüs vaka sayıları kapsamında neredeyse her hafta ikiye katlanan salgın artış hızının bu hafta itibariyle düşmeye başladığı gözlemlendi. 27 Mart-2 Nisan arasında vaka sayısı yüz binde 153,16 iken, 3-9 Nisan arasında 70 birimlik artışla 223,67'ye yükselmişti. Geçtiğimiz hafta yüz binde 223,67 olan vaka sayısı bu hafta yüzde 19,85'lik 40 birimlik bir artışla 268,08 olarak gerçekleşirken, vaka artış hızında düşüş gözlemlendi. Yapılan hesaplamalara göre 10-16 Nisan tarihleri arasında Aydın'da günde ortalama 428 vaka görülürken, bu rakam bir haftada 2 bin 999 oldu.

Haftalık vakalar ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; "İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı