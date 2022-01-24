Aydın'da 'Uzman Eller Projesi' başvuruları başladı

Gençleri tarıma yönlendirmek amacıyla hayata geçirilen ve 100 bin TL'ye kadar hibe desteği sağlayacak olan Uzman Eller Projesi başvuruları başladı.

Gençleri tarıma yönlendirmek amacıyla hayata geçirilen ve 100 bin TL'ye kadar hibe desteği sağlayacak olan Uzman Eller Projesi başvuruları başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında hayata geçirilen 'Uzman Eller Projesi' kapsamında başvurular başladı. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe giren proje kapsamında, 2022 - 2024 yıllarında tüm illerde kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt ederek projeye başvuran meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda, su ürünleri bölümlerinden mezun olanlara bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri üretimi, yöresel ürünlerle tıbbi aromatik bitki üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere 100 bin TL'ye kadar hibe desteği verilecek.

Konu ile ilgili Efeler İlçe Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Uzman Eller Projesi başvuruları başladı. Projeyle meslek yüksekokulları ve üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi bölümlerinden mezun olanlar müracaat edebiliyor. Hayvansal üretime yönelik projeler, su ürünlerine yönelik projeler, bitkisel üretime yönelik projeler, tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler ile üretimi yapılan bu ürünlerin işlenmesi, depolanması yönelik projeler destek kapsamında yer alırken, projeye katılanlara 100 bin TL'ye kadar hibe desteği sağlanacak. Başvurular 28 Şubat tarihine kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

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