Aydın'da, üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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Aydın'da, üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Aydın'da, üzerinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın İncirliova İlçesinde devriye gezen polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı.

AYDIN'ın İncirliova İlçesinde devriye gezen polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Üzerinde bir miktar uyuşturucu çıkan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Acarlar Mahallesi'nde yaşandı. Devriye gezen polis ekipleri, hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kısa sürede yakalanan şüpheliye kimlik sorgusu ve GBT testi yapıldı. İsminin M.Ş. olduğu öğrenilen şüphelinin üzerinde yapılan aramada da 75 gram matemfetamin uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ş. ilçe emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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