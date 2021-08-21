Aydın'da üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen kişi tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan ve üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen kişi cezaevine gönderildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan ve üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen kişi cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Acarlar Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurmak istedi.

Kaçan şüpheli polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Yakalanan M.Ş'nin (33) üzerinde yapılan aramada 75 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 2 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Ş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol