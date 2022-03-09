Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı - Haberler

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Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

AA - Ferdi Uzun - Güncel
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Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde cebinde 23 gram metamfetamin bulunan kişi tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde cebinde 23 gram metamfetamin bulunan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Mavişehir Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramada A.Ç'nin cebinde 23 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 645 lira bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA / Ferdi Uzun - Güncel

Metamfetamin, Hisarcık, Didim, Aydın, Güncel, Haberler

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