Aydın'da uyuşturucuya geçit yok
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Aydın'da uyuşturucuya geçit yok

21.12.2020 15:37 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:04
Aydın'da uyuşturucuya geçit yok

Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 1 haftada bir çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın genelinde yapılan operasyonlar kapsamında 1 haftada bir çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 14 - 20 Aralık tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 76 olay ortaya çıkarıldı. Bu kapsamda 84 şüpheli hakkında işlem yapılırken 5 şüpheli e tutuklandı.1 hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik operasyonlarda 638,67 esrar, 50,10 gram metamfetamin, 3,34 gram sentetik kannabinoid, 2,675 gram kubar esrar, 10 gram toz esrar, 18 adet sentetik ecza, 0,91 gram eroin, 7 adet ecstasy ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada; "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Aydın'da uyuşturucuya geçit yok
Aydın'da uyuşturucuya geçit yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
H.G: Ah Nazilli ahh senin gibi memleket varmı
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500
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