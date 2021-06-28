Aydın'da uyuşturucudan 7 kişi tutuklandı
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Aydın'da uyuşturucudan 7 kişi tutuklandı

Aydın'da uyuşturucudan 7 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapıla çalışmalarda 26 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 şüpheli ise tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapıla çalışmalarda 26 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 şüpheli ise tutuklandı.

Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 21 Haziran 2021- 27 Haziran 2021 tarihleri arasında 90 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 26 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7 şüpheli tutuklandı. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 807,76 gram Kubar Esrar, 44,08 gram Metamfetamin, 3,19 gram Sentetik Kannabinoid, 3,82 gram eroin, 4 bin 385 kök kenevir ve 11 adet ecstasy ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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