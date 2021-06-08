Aydın'da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı

Aydın'da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 95 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 3 şüpheli ise tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 95 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 3 şüpheli ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 31 Mayıs 2021- 06 Haziran 2021 tarihleri arasında 92 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 95 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 3 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 şüpheli şahıs suça sürüklenen çocuk olarak işlem yapıldı. Emniyet ve Jandarma birimlerimizce bu zaman diliminde 338,07 gram Kubar Esrar, 45,27 gram Metamfetamin, 25,97 gram Sentetik Kannabinoid, 77 adet sentetik hap, 0,43 gram kokain, 31,26 gram toz esrar ve 43 kök kenevir ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çeken çeteye pazarlık masasında operasyon
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çeken çeteye pazarlık masasında operasyon
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapan çete üyeleri suçüstü yakalandı
İş adamlarının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapan çete üyeleri suçüstü yakalandı
Yeşillik alanda boğazı kesilerek bulunan kadının kardeşi: Uyuşturucuların sırlarını bildiği için öldürüldü
Yeşillik alanda boğazı kesilerek bulunan kadının kardeşi: Uyuşturucuların sırlarını bildiği için öldürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Murat Kurum Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şevval Sam Atilla Taş Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Rıza Çalımbay Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'da uyuşturucudan 3 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 15:08:28. #1.14#

title