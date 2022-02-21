Aydın'da uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Aydın'da uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Aydın'da uyuşturucudan 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'da devam eden uyuşturucu operasyonları kapsamında 83 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN (İHA) - Aydın'da devam eden uyuşturucu operasyonları kapsamında 83 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 14 Şubat 2022-20 Şubat 2022 tarihleri arasında 75 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 83 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheli şahıs tutuklandı ve 2 şahsın adli işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 27,17 gram Kubar esrar, 3 bin 274,76 gram Metamfetamin, 365 adet Sentetik ecza, 2,71 gram Eroin ve 8 adet Extacy ele geçirildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Haberler

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