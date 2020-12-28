Aydın'da uyuşturucudan 12 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aydın'da uyuşturucudan 12 kişi tutuklandı

28.12.2020 15:48 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:52
Aydın'da uyuşturucudan 12 kişi tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında 114 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 12 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildiEdinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler...

Aydın'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında 114 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 12 şüpheli tutuklanarak ceza evine gönderildi

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 21 - 27 Aralık 2020 tarihleri arasında 102 olay ortaya çıkarılmıştır. İcra edilen faaliyette 114 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 12 şüpheli tutuklanmıştır. Emniyet ve Jandarma birimlerince bu zaman diliminde 1799,56 gram Esrar, 1255,14 gram Metamfetamin, 54,83 gram Sentetik Kannabinoid, 1,955 gram Kubar Esrar, 1 adet Sentetik Ecza, 270,37 gram Eroin ele geçirildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Özlem Zengin Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Berk Oktay Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Okan Buruk Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Oyunlar Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da uyuşturucudan 12 kişi tutuklandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 16:11:54. #1.14#
title