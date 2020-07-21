Aydın'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 gözaltı
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
21.07.2020 21:43 | Son Güncelleme: 21.07.2020 21:46
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine iki eve operasyon yaptı.
Evlerdeki aramalarda 8 kök Hint keneviri, 1 tabanca, 3 pompalı tüfek, 4 el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi.
Operasyonda M.M.K. gözaltına alındı.
Kaynak: AA