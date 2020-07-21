Aydın'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 gözaltı
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Aydın'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 gözaltı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 gözaltı
21.07.2020 21:43 | Son Güncelleme: 21.07.2020 21:46

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine iki eve operasyon yaptı.

Evlerdeki aramalarda 8 kök Hint keneviri, 1 tabanca, 3 pompalı tüfek, 4 el yapımı patlayıcı madde ele geçirildi.

Operasyonda M.M.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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