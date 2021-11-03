Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı - Haberler
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Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı

AA / Musa Ölmez - Haberler | Güncel
Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen kişi tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Söke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kent girişinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeği "Gece" eşliğinde yapılan aramada aracın farklı noktalarında zulalanmış 84 gram sentetik uyuşturucu, 78 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından kazanıldığı değerlendirilen 30 bin lira ve 1150 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan Fatih G, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

AA / Musa Ölmez - Son Dakika Haberleri
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