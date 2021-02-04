Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen iki kişi tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen B.B. ile E.Ç'nin adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun