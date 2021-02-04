Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen iki kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen iki kişi tutuklandı

04.02.2021 18:07 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:10
Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen iki kişi tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Aydın'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen B.B. ile E.Ç'nin adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Selahattin Demirtaş
Magazin Yıldız Tilbe Defne Samyeli Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cenk Tosun Deniz Türüç Ersun Yanal Aykut Kocaman
Tüm Haberler Taciz Ankara Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen iki kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 18:10:27. #1.15#
title