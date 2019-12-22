Aydın'da uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
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Aydın'da uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

Aydın'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

22.12.2019 19:20 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:26
Aydın'da uyuşturucu şüphelisi tutuklandı

'da, yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Otoyol Kavşağı'nda bir taksiyi durdurdu.

Narkotik köpeği "Çayra" ile yapılan aramalarda araçta yolcu olarak bulunan G.N'nin üzerinde 55 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA
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