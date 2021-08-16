Aydın'da uyuşturucu sattıkları öne sürülen yabancı uyruklu 2 şüpheli yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe girişinde bir aracı durduran polis ekipleri, otomobilde yapılan aramada 50,32 gram metamfetamin, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 805 lira ile sahte 250 dolar ele geçirdi.

Suriye uyruklu M.E.H. ve M.E.H. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol