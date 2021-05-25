Aydın'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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Aydın'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Aydın'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen N.Ü'nün Osman Yozgatlı Mahallesi'ndeki evi ile işlettiği kahvehaneye operasyon düzenledi.

Narkotik köpeği ile yapılan arama sonucu 165 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 43 dolu fişek ile tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 22 sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.Ü, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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