Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

NAZİLLİ, AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri Yeni Sanayi Mahallesi'ndeki bir iş yerinde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada 50 gram metamfetamin, 500 gram esrar, hassas terazi ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan S.B, A.B. ve M.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan, emniyet ekiplerinin ilçede son 10 günde gerçekleştirdiği operasyonlarla 2 kilo 350 gram metamfetamin, 650 gram esrar, 75 gram eroin, 35 uyuşturucu hap ele geçirdiği, yakalanan 35 şüpheliden 9'unun tutuklandığı bildirildi.

AA / Gökhan Düzyol - Son Dakika Haberleri

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